Pokémon GO: Heatran nell'Ora Leggendaria di oggi 22 gennaio 2020

Nuovo mercoledì, nuovo appuntamento con l'Ora Leggendaria di Pokémon GO: l'evento a cadenza settimanale si terrà anche oggi, 22 gennaio 2020. Arriva dunque il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutte le informazioni di Niantic Labs che potrebbero tornarvi utili.

L'Ora Leggendaria di Pokémon GO è un evento settimanale dalla durata di un'ora: dalle 18:00 alle 19:00 di oggi (orario italiano locale) tutte le Palestre Pokémon attualmente libere di tutta la penisola ospiteranno il Pokémon Leggendario Heatran, della Quarta Generazione di Sinnoh. Si tratta di un'occasione preziosa per tutti gli Allenatori del titolo mobile che non hanno ancora catturato e registrato nel PokéDex il Pokémon di tipo Acciaio/Fuoco in questione. Anche considerando che adesso di Heatran esiste anche la versione shiny/cromatica.

Cominciate dunque ad avvisare i vostri amici, perché questa sera dovrete tornare all'attacco di Heatran nei Raid Leggendari di Pokémon GO. Nei prossimi giorni avrà invece inizio un evento ancora più interessante: il Capodanno Cinese 2020, con il rilascio di Darumaka e Minccino.