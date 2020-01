The Witcher, la serie Netflix è stata vista da 76 milioni di persone: è record

The Witcher, la serie prodotta da Netflix, è stata vista da 76 milioni di persone: si tratta di un record assoluto per la prima stagione di uno show sulla piattaforma streaming.



L'annuncio relativo a The Witcher introduce il nuovo metro di valutazione di Netflix, che passa da un rigoroso "numero di persone che hanno visto il 70% di un singolo episodio di una serie" a un ben più elastico "numero di persone che abbia visto almeno due minuti di una serie".



Stando alle parole di Netflix, il nuovo sistema utilizza un intervallo di due minuti perché sufficientemente lungo a esprimere una scelta precisa e intenzionale da parte dello spettatore, nonché vicino ai meccanismi utilizzati da piattaforme come iPlayer di BBC, YouTube e il New York Times.



Per fare un confronto, il film 6 Underground con Ryan Reynolds ha totalizzato 83 milioni di spettatori utilizzando questo nuovo metro di valutazione.