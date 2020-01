Super Smash Bros. Ultimate, Crash Bandicoot sarà il prossimo DLC?

Lo stesso leaker che aveva predetto l'arrivo di Byleth ha voluto stupirci di nuovo. Secondo lui il celebre Crash Bandicoot sarà il prossimo lottatore ad essere aggiunto come DLC a Super Smash Bros. Ultimate.



Crash Bandicoot, il celebre peremele protagonista dell'omonima serie di platform e del divertentissimo Crash Team Racing Nitro-Fueled, sta vivendo una seconda giovinezza. Il simpatico personaggio, infatti, dopo il successo dei suoi giochi sta ricomparendo un po' ovunque. Secondo MandyCan, l'insider che aveva anticipato l'arrivo di Byleth in Super Smash Bros. Ultimate, sarà lui il prossimo lottatore ad unirsi al picchiaduro di Nintendo.



La sua soffiata è arrivata mesi fa, ma solo adesso si da peso alle sue parole, visto che finora ha indovinato praticamente tutto quello che aveva detto di Super Smash Bros. Ultimate.





i apparently worded this poorly. i meant to say that im getting requests, and i will not be answering them due to the amount i am getting. i have also probably not heard about your character, or much of them. if i do hear something, i will post it if i can. Crash is still FP6. https://t.co/u1xjBBn6oF