Samurai Shodown per Nintendo Switch, data di uscita annunciata con un trailer

Samurai Shodown per Nintendo Switch ha finalmente una data di uscita, annunciata da SNK con uno spettacolare trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 25 febbraio.



Dalla sua creazione nel 1993, la serie Samurai Shodown ha ridefinito il suo genere. 11 anni dopo la sua ultima uscita, arriva con una nuovissima aggiunta su Nintendo Switch! Scopri il gioco di combattimento che ha preso d'assalto il mondo!



Guerrieri senza pari ritornano nel Giappone del 1700!

Tre personaggi completamente nuovi alla serie si uniranno ai 13 già presenti. Quest'ultimo capitolo si svolge un anno prima degli eventi del gioco originale Samurai Shodown, dove le tensioni sono ancora calde nella terra del Sol Levante!



Ti aspettano suspense ed intrighi!

Ritornano i concept classici di Samurai Shodown come Rage Gauge, Lightning Blade e le super mosse speciali ! Ribalta la situazione ad un passo dalla tua morte! Una vera esperienza di combattimento ti aspetta su Nintendo Switch!



Gioca dove e quando vuoi su Nintendo Switch

È più facile che mai combattere con un amico usando la modalità da tavolo di Nintendo Switch. Passa semplicemente un Joy-Con e gioca! Inoltre, puoi combattere in qualsiasi parte del mondo usando la modalità portatile!



Con il DLC nuovi personaggi si uniscono alla lotta!

I preferiti dei fan Rimururu, Kubikiri Basara, Kazuki Kazama e Wan Fu ritornano! Inoltre, Hisame Shizumaru di Samurai Shodown III sarà incluso come personaggio giocabile!



Bonus pre-order Samurai Shodown! 2 per the Nintendo Switch! Samurai Shodown! 2, un gioco di combattimento sviluppato da SNK per il suo Sistema portatile (Neo Geo Pocket) sarà disponibile per la prima volta solo su Nintendo Switch!