iPhone 9, lo smartphone economico di Apple SE 2 debutterà a marzo 2020

L'iPhone 9, lo smartphone economico di Apple conosciuto anche come SE2, entrerà in produzione a febbraio. Questo vorrebbe dire che dovrebbe arrivare nei negozi a marzo 2020. Sarebbe il primo modello economico prodotto da Apple dal primo iPhone SE, targato 2016.



Secondo le recenti indiscrezioni di Bloomberg, il nuovo smartphone economico di Apple, conosciuto come iPhone 9 o iPhone SE 2, entrerà in produzione a febbraio e sarà presento durante marzo 2020. Il design di questo device dovrebbe ricordare quello dell'iPhone 8 del 2017 e dovrebbe avere un display da 4,7", una singola fotocamera posteriore e il tasto home con Touch ID integrato. Al suo interno batterà una versione modificata dell'A13, presente negli attuali iPhone 11.



Ancora non si sa nulla del costo, ma alcuni analisti come il noto Ming-Chi Kuo puntano sui 399 euro. Un prezzo aggressivo per sostenere le vendite dei terminali Apple in vista della presentazione dei nuovi top di gamma.