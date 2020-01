Amazon, offerte Warehouse Deals: sconto del 20% su giochi e accessori

Amazon ha lanciato nuovamente la promozione relativa ai Warehouse Deals, con una selezione di prodotti usati che è possibile acquistare usufruendo di uno sconto del 20% applicato direttamente al carrello.



Visitando la pagina dell'evento e selezionando le categorie sulla sinistra ci si imbatte ad esempio in Call of Duty: Modern Warfare, che usato viene via a circa 40 euro; oppure Pokémon Scudo per Nintendo Switch, che ci si può portare a casa per circa 36 euro.



eFootball PES 2020 è disponibile usato ad appena 27,52 euro, mentre Dragon Ball FighterZ viene via a 18,44 euro. Per una PS4 da 500 GB nel bundle con Fortnite si parte invece da 182,28 euro.



Nella lista dei prodotti usati in offerta sono presenti anche cuffie da gaming, mouse, tastiere, monitor e quant'altro. Affrettatevi, perché si tratta di una promozione chiaramente valida fino a esaurimento scorte.