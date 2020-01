Google Play Store: tre nuove app per ridurre l'uso dello smartphone android

Non servono di certo trattati scientifici di psicologia per sapere che l'utilizzo intensivo, smodato e non controllato di uno smartphone android può portare a dipendenza. Anche per garantire il benessere dell'utente e una sua maggiore consapevolezza, sono sempre maggiori le app che approdano sul Google Play Store, finalizzate a ridurne l'utilizzo.

Sono tre, le nuove applicazioni pensate per rendere l'utente su smartphone android più consapevole dell'utilizzo del suo dispositivo. Envelope, la prima, è davvero simpatica, e per il momento compatibile esclusivamente con Google Pixel 3a: il software riduce all'osso l'interfaccia utente, e lo smartphone android va anche inserito all'interno di un piccolo rivestimento cartaceo (stampabile con un pratico file PDF). Il vostro dispositivo diventerà una sorta di mattone bianco, pensato esclusivamente per effettuare o rispondere alle chiamate: un ritorno alle origini marcato dal nuovo "aspetto estetico". Un'idea originale, non trovate?