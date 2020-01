Doom Eternal, su Switch arriva dopo, ma non sarà una "grande" attesa

Doom Eternal arriverà su Nintendo Switch con un po' di ritardo. Lo sviluppatore Panic Button ha bisogno di più tempo per rifinire il gioco. Bethesda, però, assicura i fan: non sarà una "grande" attesa.



I recenti video e la nostra prova di Doom Eternal hanno alzato nuovamente l'attenzione intorno al nuovo shooter di Bethesda. Peccato, però, che i possessori di Nintendo Switch dovranno aspettare ancora un po' di tempo prima di mettere la mani sul gioco. Panic Button, lo sviluppatore del porting, ha bisogno, infatti, di maggior tempo per rifinire l'esperienza.



Su PC, Xbox One, Stadia e PS4 Doom Eternal uscirà il prossimo 20 marzo 2020, mentre per la console di Nintendo non c'è ancora una data ufficiale. Marty Stratton di Bethesda, però, ha voluto rassicurare i fan: "Non sarà un ritardo enorme, anche se non abbiamo ancora annunciato il periodo di lancio. [Panic Button] è un partner formidabile. Sono dei maestri della piattaforma."



Quanto dovremo aspettare secondo voi?