Extraordinary Ones, la recensione

Se il vostro desiderio è di portarvi un MOBA dalla meccanica piuttosto classica ovunque, allora la recensione di Extraordinary Ones potrebbe illustrare quello che fa al caso vostro, sebbene il gioco di NetEase si porti dietro alcune caratteristiche piuttosto peculiari. Non si tratta certo del primo gioco di questo genere ad approdare sulle piattaforme mobile, anzi il MOBA ha trovato diverse espressioni più o meno valide in questi anni, tra digressioni più particolari come il celebre Brawl Stars e interpretazioni più rigorosamente classiche del canone come VainGlory e Arena of Valor. In effetti, in linea di massima i tratti caratteristici di questo tipo di gioco in formato mobile sono proprio questi: o un'interpretazione completamente originale, che stravolge gli elementi di gameplay e l'ambientazione, oppure una estremamente tradizionalista, ed è forse su questa opposizione standardizzata che Extraordinary Ones può giocarsi le sue carte migliori, presentandosi come qualcosa di piuttosto diverso da quanto visto finora.





Di fronte a una struttura di gioco molto classica, quello che contraddistingue questo titolo di NetEase è infatti la sua ambientazione, costruita in stile anime mettendo insieme un bel po' di suggestioni da varie serie più o meno recenti. La fonte di ispirazione più evidente sembra essere My Hero Academia, sia per quanto riguarda lo stile grafico adottato e il character design, sia per la bizzarra ambientazione che caratterizza il tutto. Esper City, la città dove si svolge la storia, è uno strano posto dove convivono umani, mostri di vario tipo ed essere sovrannaturali, ed è qui che si trova anche la prestigiosa Grand Academy, dove gli studenti imparano l'arte del combattimento tattico. Non c'è una grande base epica dietro il tutto, più che scontri all'ultimo sangue per la sopravvivenza o il controllo di regni si tratta soprattutto di vincere battaglie per guadagnare prestigio e superare gli esami dell'accademia, ma tutto questo consente di utilizzare uno stile decisamente sopra le righe, tra l'umoristico e l'assurdo.





Ci sono già più di 60 eroi da utilizzare in totale, visto che il gioco è in corso già da diverso tempo in Asia, alcuni dei quali possono essere selezionati da subito e molti altri sono invece da acquistare con la valuta in-game conquistabile in gioco o acquistabile con denaro reale. L'ottimo character design in stile anime costruisce personaggi molto particolari e ben distinti e caratterizzati, elemento di fondamentale importanza in un gioco del genere, che strizza l'occhio anche al classico collezionismo che emerge in questi titoli da roster di grandi dimensioni. Ogni eroe può essere personalizzato attraverso oggetti estetici e colorazioni diverse, aprendo la strada a un'enorme quantità di combinazioni diverse.