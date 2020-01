PewDiePie, ecco cosa sta facendo durante la sua pausa da YouTube

Cosa sta facendo Felix 'PewDiePie' Kjellberg ora che è in pausa da YouTube? Se siete interessati a conoscere la risposta a questa domanda, allora ringraziate sua moglie, l'italiana Marzia Bisognin, meglio conosciuta nel mondo della rete come itsmarziapie, che ha pubblicato diverse foto rivelatrici.



La coppia più famosa del web si trova attualmente in Giappone, più precisamente a Tokyo, dove lo scorso settembre il buon Felix dovrebbe aver acquistato una casa. All'epoca si parlò anche di un trasferimento dei due nella terra di Goku, ma sinceramente non è possibile capire se il loro sia soltanto un viaggio di piacere o se dietro ci sia dell'altro. L'unica certezza è che nel caso non avranno bisogno di rinunciare al titolo reale per cambiare casa.



Comunque sia le foto della Bisognin mostrano l'interno di una sala giochi, nonché il tempio buddista di Gōtokuji, situato proprio a Tokyo.



PewDiePie non ha ancora chiarito quanto durerà la sua pausa da YouTube. Potrebbe finire a breve o perdurare per diversi mesi. Chissà.