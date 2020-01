Project: Mara di Ninja Theory annunciato, è un horror sperimentale

Ninja Theory ha annunciato Project: Mara, un titolo sperimentale che mira a esplorare nuovi modi per raccontare storie attraverso il medium videoludico. Stando a quanto scritto sul comunicato ufficiale, Project: Mara sarà una rappresentazione realistica e fondata del terrore psichico.



Per realizzarlo, Ninja Theory ha compiuto lunghi studi su casi realmente accaduti, nel tentativo di ricreare gli orrori della mente nel modo più accurato possibile. Project: Mara proverà quindi a mostrare fin dove può spingersi la narrazione in chiave videoludica.



Ninja Theory ha anche pubblicato un teaser trailer del gioco (o meglio sarebbe dire esperienza? Staremo a vedere), da cui però non si capisce moltissimo sul genere. Lo trovate in testa alla notizia. In fondo trovate invece il primo diario di sviluppo che racconta la filosofia e i progetti dello studio.



Ninja Theory sta infatti sviluppando contemporaneamente altri giochi già annunciati: Bleeding Edge e Senua's Saga: Hellblade II. Video 62173