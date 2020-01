MediaWorld, volantino Lenovo Days per chi vuole rifarsi il PC spendendo meno

Vediamo il nuovo volantino di Mediaworld, chiamato Lenovo Days che, come facilmente intuibile, contiene offerte e sconti sui prodotti di Lenovo. Il volantino è attivo da oggi 22 gennaio e durerà fino al 26 gennaio 2020. Le offerte sono disponibili online o nei negozio Mediaworld.



Tra le offerte troviamo il monitor L27I-28 IPS da 27″ al prezzo di 129,99€ invece di 199,99€, il PC Lenovo Ideacentre 51015ICB a 599€ invece di 699€, o il tablet Lenovo Tab M10 TB-X605L da 10″ con Snapdragon 450 a 179,99€ invece di 199,99€, il laptop IdeaPad S145-15API a 399€, invee di 429€, il laptop Lenovo Yoga C640-13IML a 699€, invece di 899.



Ci sono anche offerte sui software, come un anno di abbonamento a McAfee LiveSafe a 19,99€ invece di 79,99€, o sempre un anno di abbonamento a Office 365 Personal a 39,99€ invece di 69,99€.



Per consultare il nuovo volantino Mediaworld, cliccate qui.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.