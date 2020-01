Resident Evil 3, Collector's Edition prenotabile

Capcom ha annunciato l'avvio delle prenotazioni della Collector's Edition dell'imminente Resident Evil 3, che contiene una copia fisica del gioco, una statuetta in alta qualità di Jill Valentine, un artbook, un poster raffigurante la mappa di Raccoon City e due dischi con la colonna sonora.



A dicembre 2019 Capcom ha celebrato il 20esimo anniversario del classico survival horror Resident Evil 3: Nemesis, svelando un Resident Evil 3 completamente rivisitato. Seguendo la scia dell'acclamato Resident Evil 2, il terzo capitolo della celebre saga che ha venduto più di 94 milioni di unità - richiesto da tempo a grandissima voce - utilizzerà anch'esso il motore di gioco proprietario di Capcom "RE Engine" per completare l'arco narrativo di Raccoon City. Resident Evil 3 vede come protagonista Jill Valentine - una delle eroine dei videogiochi più iconica di sempre - in fuga da una devastata Raccoon City, mentre viene inseguita dall'implacabile bio-arma "Nemesis". Nei sobborghi di Raccoon City, i giocatori potranno anche rivivere alcuni esperimenti della Umbrella mai narrati prima d'ora, nel nuovo gioco multiplayer online asimmetrico Resident Evil™ Resistance, incluso nel pacchetto e precedentemente noto con il suo titolo provvisorio "Project Resistance".



Resident Evil 3 è ambientato durante la tragica epidemia del T-virus, un'arma biologica sviluppata dall'azienda farmaceutica Umbrella Corporation. Il gioco segna il debutto del Nemesis - un imponente bio-arma umanoide dotata di una smisurata brutalità quanto di una grande intelligenza - la cui ostinata caccia al membro degli S.T.A.R.S Jill Valentine lo ha reso un'icona della serie Resident Evil. Dotato di un arsenale di armi devastante e avvolto in un abito nero per nascondere i suoi lineamenti mutilati, Nemesis dilanierà, polverizzerà o distruggerà qualsiasi ostacolo che si frapponga tra lui e il suo bersaglio.



La straziante fuga di Jill si svolge nelle ore di panico che precedono e seguono gli eventi dell'acclamato best-seller Resident Evil 2. Combattimenti intensi e risoluzione di puzzle si combinano nell'emozionante capitolo finale della distruzione di Raccoon City. Le terrificanti ambientazioni del gioco originale e tanti nuovi contenuti prendono vita come mai prima grazie a RE Engine, precedentemente utilizzato per creare gli acclamati Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 con grafica ad alta definizione e meccaniche di gioco modernizzate.



A complementare l'esaltante campagna single player troviamo Resident Evil Resistance, un gioco multiplayer asimmetrico 4 contro 1, originariamente rivelato al Tokyo Game Show come titolo in sviluppo. Nei panni di un Mastermind che agisce dietro le quinte, i giocatori potranno assumere il ruolo di personaggi chiave della saga Resident Evil, come ad esempio Annette Birkin, e dilettarsi con esperimenti mortali. Essi potranno manipolare l'ambientazione di gioco e avranno a disposizione un mazzo di carte che gli permetterà di posizionare creature feroci, trappole e telecamere di sicurezza mortali per intrappolare gli sventurati Sopravvissuti. Per la prima volta nella serie, i Mastermind potranno anche controllare direttamente le armi biologiche d'élite, come i celebri G-Birkin e Tyrant. A loro volta, quattro Sopravvissuti dovranno cooperare al meglio e sfruttare appieno la varietà di armi e le abilità speciali di ogni giocatore per avere anche solo una possibilità di fuggire dai crudeli esperimenti del Mastermind, prima dello scadere del tempo.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil 3 è in sviluppo per PC, PS4 e Xbox One. Sarà disponibile a partire dal 3 aprile 2020. Chi prenoterà il gioco riceverà un esclusivo Pack Costumi Classici con il design originale di Jill Valentine e la capigliatura originale di Carlos Oliveira.