Xbox Game Pass: A Plague Tale, Indivisible e altri tra i giochi gratis per gli abbonati a gennaio

Prosegue il gennaio 2020 di Xbox Game Pass con una nuova infornata di giochi gratis per gli abbonati al servizio Microsoft, che prosegue sugli ottimi ritmi a cui ci ha abituato ormai da tempo. A Plague Tale: Innocence guida la nuova linea di giochi, seguito da Indivisible e poi un paio di titoli decisamente più di nicchia ma sicuramente interessanti per diversi utenti. Vediamo dunque il riepilogo delle prossime uscite previste per Xbox Game Pass nel mese in corso:

Da notare che per Indivisible e Fishing Sim World: Pro Tour non viene specificato su quali piattaforme arriveranno ma viene da pensare, vista l'impostazione della comunicazione Microsoft, che siano tutti previsti sia per PC che per Xbox One.



Nel frattempo, oltre alle uscite già riportate per la prima metà del mese, ricordiamo che è uscito anche Children of Morta su PC e Xbox One.