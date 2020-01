Nintendo vince in corte: legale non permettere la cancellazione delle prenotazioni su eShop,

Non consentire la cancellazione delle prenotazioni sull'eShop è legale, Nintendo ha vinto in corte.



Nintendo ha vinto la causa intentatale dalla dall'ente di tutela dei consumatori tedeschi (VZBV), dopo che il Consumer Council norvegese aveva sollevato il caso eShop. Più precisamente, circa un anno e mezzo fa Nintendo era stata accusata di tenere un comportamento anti consumatori non permettendo la cancellazione delle prenotazioni fatte sull'eShop.



La corte tedesca ha però dato ragione alla multinazionale giapponese, che quindi potrà continuare ad adottare le stesse politiche anche in futuro. La sentenza è stata comunque appellata, quindi potrebbe esserci anche un secondo round, ma nel frattempo la casa di Mario può tirare un sospiro di sollievo.



Ricapitoliamo, una volta prenotato un gioco su eShop e aver precaricato alcuni file, diventa impossibile cancellare l'ordine, anche nel caso in cui il gioco non sia stato ancora rilasciato. Fate attenzione agli acquisti compulsivi.