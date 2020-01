Nintendo eShop, decine di giochi Switch sono venduti a meno di 5 euro

Attualmente sull'eShop Nintendo ci sono decine giochi per Nintendo Switch venduti a meno di 5 euro l'uno. Un potenziale affare per una console che non è famosa per i prezzi popolari. Sono prodotti che potrebbero interessare chi è alla ricerca di qualcosa di economico, ma di qualità.



Ecco una nostra selezione:



Iniziamo con DOOM e DOOM 2. I due classici di idSoftware sono disponibili a 4.99 euro l'uno. Per chi non lo sapesse sono tra i giochi che hanno gettato le basi del genere degli sparatutto in prima persona e grazie al recente update sono ancora più appetibili da parte dei giocatori moderni.





Bastano poche parole per descrivere Dragon Quest. Nata in Giappone nel 1986, la serie di Enix ha dato vita ad uno dei brand più longevi e riconoscibili (anche grazie allo stile del papà di Dragon Ball Akira Toriyama) di tutta l'industria. In questo esordio sono già visibili molti dei tratti distintivi della serie di Dragon Quest. Caratteristiche che molto probabilmente torneranno anche nel film disponibile a breve su Netflix.



The Way Remaster è invece disponibile a 99 centesimi. The Way Remastered racconta la storia del membro di una squadra di esploratori spaziali che perde la sua amata e non riesce ad accettarne la morte. Durante una spedizione, scopre antiche scritture che testimoniano l'esistenza di un metodo per ottenere la vita eterna. Sperando di poter riavere la sua bella, decide di tornare sul pianeta alieno. Il pianeta, però, nasconde molti segreti e pericoli da affrontare.

Il bundle Oniken Unstoppable Edition & Odallus The Dark Call offre due giochi al prezzo di 4,99 euro. Se già così è un buon affare, vi diciamo anche che si tratta di due action platform a scorrimento pensati per gli hardcore gamer. Gli sviluppatori, infatti, si sono ispirati a classici a 8 bit quali Ninja Gaiden Shatterhand, Power Blade e VICE Project DOOM.



Bulb Boy è un affascinante avventura dallo stile molto particolare. Il suo costo è di 1,19 euro, un vero affare.



Kid Tripp è disponibile a 3.99 euro. Si tratta di un gioco ispirato ai classici platform a 8 bit stile Wonder Boy e Adventure Island. Venti livelli divisi in quattro mondi per quest'avventura vecchi scuola forse non imperdibile, ma decisamente golosa a questo prezzo.



Per sapere tutti gli affari disponibili su eShop basta collegarsi a questo indirizzo o andare sull'eShop direttamente dalla console.