AirPods Pro, l'aggiornamento 2C54 migliora la qualità del suono, ma riduce l'isolamento dal rumore

L'aggiornamento 2C54 delle nuove AirPods Pro sembra abbia da una parte migliorato la qualità del suono, ma ha anche ridotto l'isolamento dal rumore.



Nel tentativo di migliorare le performance delle sue AirPods Pro, Apple ha pubblicato l'aggiornamento firmware 2C54. Un aggiornamento che secondo i test fatti da RTINGS ha cambiato piuttosto sensibilmente le prestazioni degli auricolari. Dal punto di vista della qualità audio, infatti, sono stati fatti progressi nella capacità di adattarsi alla frequenza audio e nell'accuratezza di risposta ai bassi.



Il rovescio della medaglia è che l'isolamento acustico e la riduzione del rumore sono calati sensibilmente, soprattutto per i rumori più bassi. Un inconveniente, soprattutto per quelli che usavano le AirPods Pro per isolarsi in autobus o in aereo. Apple, come da prassi, non ha commentato nessuna di questa informazioni. Così non sappiamo se e quando cercherà di migliorare ulteriormente la situazione.