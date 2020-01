Dragon Quest: Your Story, Netflix ha pubblicato la data d'uscita del film

A distanza di qualche settimana dall'annuncio, Netflix ha finalmente aggiornato la scheda di Dragon Quest: Your Story. Il film ispirato a Dragon Quest V: La Sposa del Destino sarà disponibile per la visione a partire dal 13 febbraio.



Oggi Netflix ha a cuore noi videogiocatori. Dopo aver reso disponibile il film di Ni No Kuni, ha pubblicato la data di un altro film di animazione dedicato al nostro hobby preferito. Dragon Quest: Your Story è un film di animazione liberamente ispirato al gioco per SNES Dragon Quest V: La Sposa del Destino. Sarà disponibile per tutti gli abbonati a Netflix a partire dal 13 febbraio.



La sinossi del film recita: "Luca segue le orme del padre nel tentativo di salvare la madre dal perfido Ladja. La sua unica speranza è trovare l'eroe celeste che detiene la spada di Zenithia".