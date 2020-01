Dragon Ball Z: Kakarot, Broly vuole comprarlo ma non ha prenotato la copia

Broly, il Super Saiyan Leggendario, corre in negozio e grida alla commessa: Kakarot! Si sta riferendo naturalmente a Dragon Ball Z: Kakarot, il videogioco ormai praticamente approdato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ma lei, leggermente preoccupata dal suo aspetto, risponde: "ha prenotato la sua copia"?

Broly corre a comprare Dragon Ball Z: Kakarot per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma non ha prenotato la sua copia. Questa è la simpatica scenetta pensata da DragonGarow Lee, l'autore del recente manga Vita da Yamcha, a sua volta basato sul franchise di Akira Toriyama e sulla saga di Dragon Ball Z in particolare. Si tratta di un'immagine che è anche un omaggio al nuovo videogioco, un modo simpatico per celebrarlo. Trovate il post originale nel campo Fonte dell'articolo.

E voi invece? Avete prenotato la vostra copia? E lo sapete che la recensione di Dragon Ball Z: Kakarot sta per arrivare su multiplayer.it? Forza allora: prenotate e correte a leggere almeno il nostro speciale su Dragon Ball Z: Kakarot. Sennò Broly si arrabbia, e lo sapete poi come va a finire: malissimo, se non arriva Gogeta.