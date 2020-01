Yakuza: Like a Dragon, la serie sarà sempre più GDR secondo Toshihiro Nagoshi

Yakuza proseguirà sulla strada dei GDR intrapresa col recente Yakuza: Like a Dragon. La transazione dall'action brawler a un'esperienza più profonda e articolata è già visibile in Yakuza 7 e questo è il percorso tracciato per il prossimo futuro. A sostenerlo è il director Toshihiro Nagoshi in una recente intervista.



I primi capitoli della serie di Yakuza erano incentrati molto sui combattimenti. Successivamente, però, la parte di esplorazione, le missioni secondarie e la crescita del personaggio hanno preso il sopravvento. Un'evoluzione che è possibile vedere in Yakuza: Like a Dragon e che molto probabilità sarà la spina dorsale sulla quale SEGA poggerà la serie nei prossimi anni.



"Trasformare Ryu Ga Gotoku 7 (Yakuza 7) in un GDR è stata una sfida. E col prossimo gioco vorremmo continuare quanto fatto finora. Magari migliorandolo. Si potrebbe anche fare nuovamente un action game o pensare ad un ibrido tra le due cose. Tutti gli scenari sono possibili," ha detto Nagoshi a Dualshockers. "Parlando personalmente, però, voglio continuare sulla strada intrapresa e migliorare quello che abbiamo fatto finora, rendendo più divertente il sistema di combattimento e aggiungendo nuove funzionalità legate al terreno e alle aree di combattimento."



I primi voti di Yakuza: Like a Dragon indicano come la strada intrapresa sia quella giusta. Siete d'accordo?