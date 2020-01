Banner Saga, Stoic sta lavorando ad un nuovo gioco con "grandi ambizioni e aspirazioni"

Stoic, lo studio formato da tre ex dipendenti di Bioware e famoso per aver sviluppato la bellissima trilogia di Banner Saga, è al lavoro su un nuovo gioco con "grandi ambizioni e aspirazioni".



Sono passati sei anni dal primo Banner Saga, senza dubbio uno dei giochi di ruolo strategici più belli ed ispirati degli ultimi anni. Un lavoro enorme per Stoic, piccolo studio nato dalla volontà di fare qualcosa di nuovo da parte di tre ex dipendenti di Bioware.



Nel celebrare il loro primo gioco i tre hanno fatto trapelare qualche informazione sul nuovo progetto: "Stoic è diventato uno studio molto più grande e non vediamo l'ora di portarvi a scoprire il nuovo mondo, le nuove storie e il nuovo gioco".



Il nuovo progetto sembra sarà diverso dal loro precedente lavoro, ma sarà molto più ambizioso e seguirà le loro aspirazioni più grandi. Ma se siamo fortunati, manca poco prima che i ragazzi texani possano mostrare qualcosa.