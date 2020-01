Dragon Ball Z: Kakarot, cosa ci piace e cosa no del nuovo gioco Cyberconnect2

Dragon Ball Z: Kakarot è un gioco enorme. Ci sono volute quasi venti ore per completare la saga di Freezer e questo vuol dire che siamo praticamente a metà della campagna che comincia con l'arrivo dei Saiyan sulla Terra e si conclude con la battaglia contro Bu, andando quindi a coprire tutto Dragon Ball Z così come lo ha pensato Akira Toriyama quando ha scritto e disegnato il manga. Per questo motivo abbiamo deciso di prenderci un po' più di tempo per recensire l'ultima fatica targata CyberConnect2 : il codice è arrivato con pochissimo anticipo e noi vogliamo completare la campagna per farci un'idea più concreta prima di valutare il gioco e rispondere a tutte le vostre domande, come la più gettonata: cosa c'è dopo i titoli di coda? Nel frattempo, ecco cinque cose che ci hanno colpito positivamente e cinque che invece non ci sono piaciute.

Ci piace...

Il mondo

Dragon Ball Z: Kakarot è il primo videogioco che ricostruisce con cura e rispetto il fantastico mondo immaginato da Akira Toriyama. La mappa del mondo è ricca di aree, spesso contigue, che i fan della serie riconosceranno immediatamente: la grande West City dove risiede la Capsule Corporation, l'arcipelago sudorientale in cui si trova la Kame House, i boschi sotto la Torre di Korin, le montagne rocciose in cui si nascondeva Yamcha e così via. Il mondo è vasto e popolato, anche se non particolarmente interattivo: non è un open world sofisticato ma è colorato e pieno di particolari.

Le cinematiche della storia

Dragon Ball Z: Kakarot racconta la storia di Dragon Ball Z perlopiù attraverso lunghe cinematiche che riproducono i momenti più importanti del manga e dell'anime con grande fedeltà. Grazie alla grafica in cel shading e al talento dei ragazzi di CyberConnect2, alcune di queste cinematiche sono praticamente identiche al cartone animato e spesso lo superano pure in spettacolarità e fluidità. In fondo parliamo di un anime che risale ai primi anni '90! Molti fan conoscono probabilmente la storia a memoria, ma ci sono scene iconiche che non ci stancheremmo mai di guardare e riguardare.

Il sistema di combattimento

Dragon Ball Z: Kakarot è la naturale evoluzione del sistema di combattimento 3D che abbiamo visto in altri titoli ispirati al manga di Akira Toriyama, per esempio i recenti Dragon Ball Xenoverse. Le dinamiche sono tuttavia più curate, le collisioni sono più precise e il gameplay è generalmente più spettacolare, fluido e divertente. Si impara a giocare in pochi minuti e man mano che si prosegue con la storia si sbloccano nuove meccaniche come la schivata, il contrattacco, le Combo Z, le varie trasformazioni e così via. I boss, in particolare, sono molto impegnativi e spesso usano attacchi telegrafati che bisogna prevenire o schivare con un po' di abilità per avere la meglio su di loro.

Le meccaniche GDR

Dragon Ball Z: Kakarot è un GDR d'azione single player. Questa definizione potrebbe star stretta a una serie che è stata quasi sempre rappresentata da picchiaduro come Dragon Ball FighterZ, ma i ragazzi di CyberConnect2 hanno fatto un buon lavoro con le meccaniche GDR che sono numerose ma non particolarmente invadenti. I personaggi guadagnano esperienza e aumentano di livello, spesso riflettendo i power-up della storia; inoltre, hanno accesso a una griglia di bonus passivi che si sbloccano soddisfacendo determinati requisiti e spendendo le Sfere Z raccolte nel mondo. Con gli ingredienti ottenuti andando a caccia o facendo la spesa, è possibile cucinare manicaretti che aumentano temporaneamente le statistiche, e come se tutto ciò non bastasse ci sono anche le Comunità in cui collocare gli emblemi che raffigurano i personaggi nell'ordine giusto per massimizzare i bonus ottenuti in ogni categoria.

Le storie secondarie

Ogni tanto avremo la possibilità di girare liberamente per il mondo prima di proseguire con la campagna. In questi momenti potremmo voler svolgere le storie secondarie, incarichi facoltativi contrassegnati da punti esclamativi azzurri. Queste missioni speciali, scritte perlopiù da Akira Toriyama in persona, riportano spesso in scena alcuni personaggi secondari che appartengono all'universo di Dragon Ball come l'androide Otto, la bizzarra Lunch, il buffo Pilaf, la Tartamarina del maestro Muten e così via. Non sono incarichi particolarmente articolati - a volte bisogna solo lottare o raccogliere materiali - ma sono una gradevole aggiunta che ci ricompensa con esperienza, consumabili e altri oggetti utili, oltre a ricordarci che ci sono anche tanti altri personaggi nel mondo di Toriyama oltre ai più famosi Guerrieri Z.