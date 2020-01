Kingdom Hearts 3, seguito o spin-off potrebbe essere pronto prima del previsto

Il seguito di Kingdom Hearts 3, o meglio un suo spin-off, potrebbe arrivare prima di quanto si possa pensare. In occasione del lancio di Kingdom Hearts 3: Re:Mind, Square Enix ha pubblicato un'intervista al director della serie, Tetsuya Nomura, che ha svelato a grandi linee cosa ci aspetta in futuro.



Alla domanda, "Può svelarci i piani per i futuri progetti relativi alla serie Kingdom Hearts", Nomura ha riposto: "Abbiamo bisogno di più tempo per la serie principale di Kingdom Hearts, ma domani il team di KH UX farà un annuncio a sorpresa. Oltre ai team di KH3 e KH UX, ce ne sono altri due coinvolti nel franchise e un loro titolo arriverà prima di quanto possiate pensare."



Insomma, Kingdom Hearts 3: Re:Mind, in uscita per PS4 e Xbox One, non chiuderà la serie Kingdom Hearts come alcuni pensavano, ma è in realtà un nuovo punto di partenza per molti altri giochi. Del resto nessuno metterebbe quattro team su di una serie che vuole concludere.

