PS5 e Windows PC insieme per la prima volta su PlayStation.com nella scheda di Godfall

Per la prima volta un gioco riportato su PlayStation.com ha la dicitura Windows PC accanto a quella di una console di Sony, in questo caso PS5. Si tratta della scheda di Godfall e in realtà sarebbe meglio dire che la aveva, perché ora la pagina è stata modificata togliendo ogni riferimento a piattaforme non di Sony.



Ovviamente la modifica non ha frenato le speculazioni, soprattutto in virtù delle notizie emerse nelle scorse settimane. Stiamo pensando in particolare alla concreta possibilità che Horizon Zero Dawn e Dreams arrivino anche su PC.



Vedere scritto Windows PC su PlayStation.com ha fatto subito pensare al nuovo ruolo di Sony come publisher multipiattaforma. Del resto sono già molte le esclusive per le sue console che sono arrivate o stanno arrivando su PC, tipo Detroit: Become Human e Death Stranding, quindi non rimane che fare il passo successivo. Comunque sia la situazione si sta facendo sempre più interessante, ma per ora non rimane che aspettare ulteriori sviluppi.