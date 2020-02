Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha elementi di storia inediti creati dall'autore del manga, Yoichi Takahashi

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il nuovo videogioco di Holly e Benji, è un progetto a cui tiene particolarmente non solo Bandai Namco, ma anche l'autore stesso del manga originale da cui è stato tratto, ovvero Yoichi Takahashi, che a quanto pare è attivamente coinvolto nello sviluppo del nuovo gioco di calcio anche a causa della creazione di nuove parti di storia.



Proprio da parte di Takahashi arrivano alcune nuove informazioni su Captain Tsubasa: Rise of New Champions, contenute all'interno di un'intervista pubblicata dalla rivista nipponica V-Jump. Il creatore di Holly e Benji ha riferito chiaramente come sia stato coinvolto in prima linea nella creazione del videogioco, in termini di consulenza ma anche per aiutare a fornire la base narrativa del titolo in questione, che ovviamente riprende gli elementi della storia tipici del manga e della serie animata.



Come riferito da Takahashi, l'obiettivo principale in Captain Tsubasa: Rise of New Champions è vincere il campionato nazionale di calcio in Giappone, tuttavia la storia è costruita su una struttura dinamica che cambia in base ai risultati delle partite e anche a quello che succede all'interno delle partite.



Questo significa che il percorso narrativo non dovrebbe essere sempre uguale, ma sembra destinato a cambiare in base all'andamento dei match e anche nel corso delle partite stesse, con episodi differenti. Questo ha comportato la creazione di nuovi contenuti inediti, cosa per la quale è stato coinvolto direttamente Takahashi.



Al variare delle situazioni e degli episodi in partita o all'esterno di queste, possono dunque comparire animazioni e momenti che non sono quelli storici della serie, oppure presentano delle variazioni rispetto a questi.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions si è mostrato di recente con un lungo trailer del gameplay, con il gioco che contiene anche le ovvie abilità speciali e super tiri che sono caratteristiche storiche della serie.