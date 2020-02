Halo Infinite: Nerf presenta i nuovi Blaster ispirati alla serie Microsoft

Per ingannare l'attesa di Halo Infinite possiamo intanto sollazzarci con queste ottime riproduzioni di alcune delle armi più famose della serie 343 Industries prodotte da Nerf, con la nuova linea di Blaster ispirati al mondo di Halo e comprendenti al momento tre modelli.



Dopo l'analoga iniziativa basata su Overwatch, ci troviamo di fronte ad altri armi iconiche, ma sempre rielaborate in base allo stile tipico di Nerf. Non si tratta dunque di armi dallo stile propriamente realistico, come da tradizione della marca in questione, ma questo consente comunque di riprendere le forme presenti in Halo in maniera piuttosto credibile, con colori decisamente più sgargianti.



Come potete vedere nelle immagini riportate nella galleria qua sotto, si tratta dell'UNSC MA40 ispirato proprio a Halo Infinite, caratterizzato da un caricatore da dieci colpi e azione automatica, attivata da quattro batterie. Il fucile Nerf in questione costa 50 dollari sul mercato americano e acquistandolo si ottiene anche un codice per sbloccare una skin speciale in Halo Infinite.



Altre due armi sono poi in arrivo nella linea Microsoft e si tratta di due pistole: la prima è l'SPNKR, basata sull'omonima arma dell'UNSC, a colpo singolo e in vendita per 10 dollari, mentre l'altra è l'iconica Pistola ad Aghi dei Covenant, o Needler, con la tipica forma "aliena" riprodotta piuttosto fedelmente in questa versione giocattolo. Peccato solo che non spari veramente una scarica di aghi a inseguimento ma si limiti anche questa a un colpo singolo con i tipici proiettili Nerf in gommapiuma, ma non si può avere tutto.



Tutti e tre i blaster Nerf in questione saranno disponibili sul mercato partire dal primo ottobre 2020, dunque in tempo per l'uscita di Halo Infinite, in attesa di conoscerne la data precisa che potrebbe anche coincidere con il lancio di Xbox Series X.