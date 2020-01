PS5, l'evento di presentazione ha una data secondo un leak della Sony Hall

PS5 verrà presentata nel corso di un evento speciale che si terrà probabilmene presso la Sony Hall di New York. Ebbene, la data potrebbe essere quella del 29 febbraio stando al sito ufficiale della struttura.



Un utente su Reddit ha infatti evidenziato come il calendario della Sony Hall presenti alle 19.00 del 29 febbraio un evento privato a porte chiuse: la descrizione perfetta per la presentazione di PlayStation 5.



I rumor sulla data della presentazione di PS5 si susseguono ormai da settimane e tutte le varie ipotesi puntano sul mese di febbraio. Laddove tale teoria sia fondata, immaginiamo che nei prossimi giorni cominceranno a spuntare in rete i primi inviti per gli addetti ai lavori.



Nel frattempo, diversi sviluppatori di peso appartenenti agli studi first party di Sony sono stati avvistati nella zona di San Francisco.