PS5, il concept di questa schermata di caricamento è un tripudio di nostalgia e stile

L'attesa di notizie ufficiali di PlayStation 5 sta scatenando la fantasia di molti fan. Alcuni hanno immaginato come potrebbe essere il design definitivo della console, altri hanno creato una loro versione della schermata di caricamento. Il canale Youtube Paulo Manso Animation ha creato un concept che riesce ad unire la nostalgia per il logo e il periodo PS1 con le musiche e lo stile di Ps4. Il risultato è a nostro avviso notevole e non sfigurerebbe nella console ufficiale.



