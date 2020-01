I teenager americani passano troppo tempo sui videogiochi, per quasi nove genitori su dieci

La University of Michigan ha pubblicato uno studio sull'utilizzo dei videogiochi da parte dei teenager, da cui emergono dei dati interessanti per quanto riguarda le abitudini legate a questo medium e anche la percezione che i genitori hanno di questo.



L'86% dei genitori pensa che i figli passino troppo tempo sui videogiochi, ma questa percezione potrebbe non essere corretta, o meglio potrebbe essere difficile per i genitori quantificare precisamente il tempo che questi passano effettivamente sui videogiochi.



Emergono anche abitudini diverse tra maschi e femmine: secondo il sondaggio condotto da C.S. Mott Children's Hospital, il doppio dei genitori ha risposto che i maschi giocano ogni giorno, rispetto a quanto hanno risposto la stessa cosa per le femmine.



I maschi, inoltre, sono più propensi a passare dalle tre alle quattro ore al giorno sui videogiochi, ma in generale, per quanto riguarda sia maschi che femmine, i genitori sono convinti che i videogiochi interferiscano troppo con altre attività come interazioni di famiglia (46%), sonno (44%), studio (34%), amicizia e compagni non di videogioco (33%) o attività extra-curricolari (31%).



Sebbene molti genitori credano che i videogiochi abbiano influssi positivi, molti menzionano anche impatti negativi dopo sessioni di gioco prolungate. D'altra parte, i genitori potrebbero non avere una percezione molto accurata del fenomeno, in particolare per quanto riguarda il tempo trascorso dai figli rispetto alla media o alle abitudini degli altri, soprattutto considerando che i genitori dei figli che giocano di più sono convinti che ci stiano comunque meno degli altri.



Come tecniche per limitarne l'utilizzo, emergono diverse abitudini da parte dei genitori: incoraggiare altre attività (75%), stabilire limiti di tempo (54%), fornire incentivi per limitare le sessioni (23%) e infine nascondere console e dispositivi da gioco (14%).



Il pediatra Gary Freed che ha curato lo studio raccomanda ai genitori di approfondire la conoscenza dei videogiochi e di osservare più da vicino il comportamento dei figli, perché hanno un ruolo fondamentale nell'educazione ad un utilizzo corretto di questi prodotti.