Minecraft è il gioco che crea maggiore dipendenza da videogiochi, vediamo gli altri in classifica

Un nuovo "studio", anche se si tratta in effetti più di un sondaggio, ha effettuato una classifica dei titoli in grado di far scaturire la maggiore dipendenza da videogiochi, ponendo Minecraft in prima posizione.



La dipendenza da videogiochi è stata inserita recentemente tra i disordini mentali ufficialmente classificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, generando numerose discussioni al riguardo e conseguenti studi, sebbene i risultati spesso siano al centro di controversie.



Il caso preso qui in esame non ha valenza scientifica e non può essere considerato precisamente uno studio, anche se si basa su elementi di un certo rigore. In pratica, il sito Clutch ha sottoposto una versione modificata del Greenfield Video Game Addiction Test a 1570 utenti, facendo emergere la classifica riportata qui sotto.



Bisogna però considerare che non si tratta di un confronto diretto sul livello di assuefazione: i valori riportati dal sondaggio si riferiscono alla media di "tasso di dipendenza" espresso dai giocatori che hanno scelto tale gioco come quello da loro più giocato. Questo significa che Minecraft, nel caso in questione, è il titolo che ha gli utenti con la media più alta sulla scala di "dipendenza da videogioco".



I risultati sono alquanto sorprendenti, con la presenza di alcuni titoli ai vertici che probabilmente non ci saremmo aspettati di vedere in tali posizioni. Inoltre, diversi titoli appaiono alquanto imprecisi come "Red Dead Redemption", "Gears of War", "Call of Duty" riportati senza il capitolo di riferimento, dunque il tutto va preso un po' alla leggera. Vediamo dunque la classifica dei giochi che hanno i giocatori dotati del più alto tasso di dipendenza da videogioco:

Minecraft Red Dead Redemption For Honor Overwatch GTA V Gears of War Fortnite rainbow Six Siege Call of Duty Battlefield V Apex Legends Destinty 2 Forza NBA 2K Rocket League PUBG Madden