Mario & Luigi: Nintendo rinnova il trademark, la serie potrebbe proseguire su Nintendo Switch

Mario & Luigi potrebbe avere un futuro, forse su Nintendo Switch, considerando che Nintendo ha nuovamente registrato il trademark di recente e non era cosa scontata considerando quanto successo all'ultimo capitolo.



Dopo le vendite deludenti di Mario , il team di sviluppo AlphaDream ha dichiarato bancarotta ed è stato chiuso, mentre la serie è stata interrotta ed è finita in un limbo da cui non sappiamo se riuscirà a uscire.



Un segnale, tuttavia, è arrivato da Nintendo che, a quanto pare, ha registrato nuovamente il trademark generico di Mario & Luigi presso l'ufficio brevetti in Sud America, dimostrando quantomeno che l'interesse nella serie è rimasto.



Ovviamente, la registrazione di un trademark non può essere considerata indicativa di nuovi progetti effettivamente in sviluppo, visto che potrebbe essere una semplice mossa cautelativa per proteggere i diritti sui brand da parte di Nintendo, tuttavia il potenziale della serie è ancora intatto e forse un suo spostamento su Nintendo Switch potrebbe donare nuova linfa a Mario & Luigi, visto che i problemi commerciali di Viaggio al centro di Bowser Le avventure di Bowser Junior potevano essere legati anche al fatto di essere uscito come esclusiva Nintendo 3DS in un periodo in cui l'attenzione è ormai completamente spostata su Nintendo Switch.