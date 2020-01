Xbox Game Pass Ultimate in offerta su Amazon: 3 mesi più 3 mesi gratis

Segnaliamo l'interessante offerta in corso su Amazon per Xbox Game Pass Ultimate , che consente di ottenere tre mesi gratis di abbonamento insieme ad altri tre mesi al prezzo standard. In sostanza, quello che si ottiene con questo sconto sono sei mesi di Xbox Game Pass Ultimate in totale ma al prezzo di soli tre mesi, ovvero 38,99 euro .

Non sappiamo per quanto tempo sia disponibile l'offerta in questione, in ogni caso acquistando i codici su Amazon in queste ore potete riscattarli entro il 15 febbraio 2020.



Xbox Game Pass Ultimate offre il pacchetto più ricco nel servizio su abbonamento di Microsoft, comprendente Xbox Game Pass standard, Xbox Live Gold e Xbox Game Pass per PC tutti insieme, normalmente al prezzo di 12,99 euro al mese.