Samsung Galaxy S9, Note 9 ed 8: patch di gennaio 2020 disponibili

Le patch di sicurezza di gennaio 2020 cominciano finalmente a fare capolino su tutta una serie di smartphone android della società Samsung: giusto in queste ore sono state avvistate almeno su Samsung Galaxy S9, su Samsung Galaxy Note 9 e Note 8.

Per Samsung Galaxy S9 sembra già essere disponibile anche in Italia la patch di sicurezza di gennaio 2020, con il firmware G950FXXS6DTA1 che pesa circa 430,30MB. La variante Plus pare dovrà aspettare ancora un po'; queste informazioni sono valide per gli smartphone android no brand ITV della società, quindi se il vostro dispositivo è brandizzato continuate a monitorare la situazione dal pannello degli aggiornamenti (menù impostazioni).

Aggiornamenti disponibili anche per il Samsung Galaxy Note 9 e Note 8: il primo dei due di recente si era aggiornato ad Android 10 con One UI 2.0, salvo poi restare ancorato alla patch di sicurezza di dicembre 2019. Adesso anche lui potrà ottenere l'update alla patch di sicurezza di gennaio 2020, build N960FXXS4DTA1 con correzioni a numerose vulnerabilità specifiche.