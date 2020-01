Captain Tsubasa: Rise of New Champions, annunciato il nuovo gioco di Holly e Benji per PC, PS4 e Nintendo Switch

Bandai Namco ha annunciato oggi Captain Tsubasa: Rise of New Champions con un trailer, nuovo videogioco basato sulla celebre serie di anime calcistici che narra le vicende di Holly e Benji, come viene chiamata normalmente dalle nostre parti.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions non ha ancora una data di uscita ma è atteso nel corso del 2020 su PC, PS4 e Nintendo Switch ed è ovviamente un gioco di calcio, ma sembra rappresentare lo sport con l'interpretazione epica che è sempre stata tipica della serie, ben poco realistica sotto molti aspetti.



In questo modo, anche i fan occidentali potranno giocare per la prima volta a un videogioco di Captain Tsubasa su PS4, Nintendo Switch e PC, con un gioco che riprende le basi tipiche del calcio ma le mette in scena con una particolare spettacolarizzazione tra colpi e abilità speciali tratte direttamente dalla serie e tipiche dei diversi giocatori.



Oltre alle dinamiche standard, dunque, Captain Tsubasa: Rise of New Champions consente di eseguire i colpi speciali e le tecniche di Holly Benji, con tanto di cambi di inquadratura ed effetti spettacolari.



"Poter portare la licenza di Captain Tsubasa nel mercato occidentale con un nuovo gioco di calcio è un sogno che diventa realtà", ha dichiarato Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di Bandai Namco Entertainment Europe. "Captain Tsubasa: Rise of New Champions non è stato creato solo per i fan della saga, ma saprà conquistare anche gli appassionati di calcio in tutto il mondo!"