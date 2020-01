Nintendo Switch, l'uscita di Animal Crossing e Devil May Cry 3 confermata da un'infografica

In un periodo di rinvii più o meno eccellenti, Nintendo si è premurata di confermare la data d'uscita di molti sui giochi in arrivo a breve su Nintendo Switch. Tra questi troviamo Animal Crossing: New Horizon il 20 marzo e Devil May Cry 3 il 20 febbraio.



Mentre gli altri rinviano senza tregua i loro attesissimi giochi, come Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake o Dying Light 2, Nintendo ha voluto ricordare ai suoi fan che nei prossimi mesi arriveranno puntuali su Switch diversi giochi come Animal Crossing: New Horizon il 20 marzo, Devil May Cry 3 il 20 febbraio o Trials of Mana il 24 aprile 2020.



Ecco l'infografica:





Altri giochi già annunciati non hanno ancora una data definitiva, come The Outer Worlds (inizio 2020) o Panzer Dragoon (inverno). Altri ancora, invece, non hanno nemmeno un periodo di lancio definito, come Deadly Premonition 2 o Bravely Default 2.



Nintendo ricorda comunque di seguire da vicino tutte le sue comunicazioni, dato che arricchiranno sicuramente la line-up con diversi annunci nel corso di tutto il 2020.