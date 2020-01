FIGC x eFootball PES: Ecco la eNazionale che giocherà a UEFA eEuro 2020

Dopo due giornate intense con spettacolari partite giocate su console, la Finale TIMVISION eNazionale PES ha decretato i primi proplayer azzurri che affronteranno le prossime qualificazioni europee a UEFA eEuro 2020, con lo scopo di staccare il pass per la fase finale che si giocherà a Wembley il 9 e 10 Luglio 2020.

La competizione live ha coinvolto sedici giocatori provenienti dalle varie qualificazioni online e offline che si sono tenute verso la fine del 2019 nelle principali città italiane.

Il format ha previsto una suddivisione dei player in 4 gironi da 4 giocatori ciascuno con le sfide di andata e ritorno che hanno eliminato gli ultimi di ogni gruppo.

Successivamente i restanti dodici giocatori, sono stati nuovamente raggruppati in due gironi da sei che hanno visto la vittoria di Nicola "Nicaldan" Lillo e Carmine "Naples17x" Liuzzi, che sono quindi diventati i primi player a vestire la maglia azzurra.

Per completare la rosa ufficiale, i secondi e terzi classificati dei rispettivi gironi si sono affrontati in due spareggi incrociati e solo al termine delle partite, Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu e Rosario "Npk_02" Accurso hanno potuto alzare braccia e joypad al cielo per esprimere la loro felicità nel rappresentare anche loro la nuova federazione della FIGC.