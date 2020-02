Fortnite Capitolo 2 Stagione 1, ultime ore per completare le sfide a tempo straordinario

Domani arriverà la Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, ma avete già completato tutte le sfide a tempo straordinario di quella in corso? La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 ha accompagnato i giocatori da ottobre 2019 fino a queste prime due settimane di febbraio 2020, con sfide a cadenza settimanale.

Queste sono le ultime ore per completare le sfide a tempo straordinario di Epic Games per la Fortnite Capitolo 2 Stagione 1: una volta cominciata la Stagione 2, nella mattina di domani giovedì 20 febbraio 2020, tutte le sfide non ancora completate spariranno. E con loro, ovviamente, le ricompense cosmetiche esclusive: accessori per le skin del Pass Battaglia e stili alternativi per i nuovi costumi.

Avete di tempo fino a domattina per rimediare in caso; tra l'altro se siete arrivati al livello 350 avrete anche già sbloccato lo stile virus per Palla 8, che presumibilmente sparirà a sua volta da domani mattina, per tutti i ritardatari. La Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sarà a tema oro, probabilmente. Anche se non è ancora chiaro cosa significhi.