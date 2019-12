Fortnite Skin Palla 8, come ottenere lo stile Virus

L'ultimo aggiornamento di Epic Games per Fortnite Battaglia Reale ha introdotto una novità particolarmente degna di nota, ma che sicuramente è sfuggita all'attenzione dei più. Si tratta di uno stile aggiuntivo segreto per la Skin Palla 8, e in questa rapida guida vi spieghiamo come sbloccarlo.

La Skin Palla 8 di Fortnite Capitolo 2 possiede già uno stile aggiuntivo, e cioè quello di colore bianco. Adesso, tuttavia, giocando con l'oggetto cosmetico in questione noterete che un virus la sta corrompendo, facendole assumere tutto un altro aspetto. Questo virus è tanto più evidente quanto più giocherete a Fortnite con la Skin in questione; sembra però che l'avanzare della corruzione sia anche legato al livello stagionale del giocatore. Per ottenere lo stile completo di Palla 8 dovrete raggiungere il livello 300 del Pass Battaglia.

Qui di seguito vi riportiamo un video che mostra in azione la Skin Palla 8 di Fortnite Capitolo 2, con lo stile Virus. Per ottenerla avrete di tempo fino a febbraio 2020, quando presumibilmente comincerà la nuova stagione di Fortnite Capitolo 2. Chiaramente dovrete giocare e rigiocare con il costume in questione.