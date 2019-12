Xbox, Phil Spencer ha detto a Microsoft di puntare tutto sul gaming

C'è stato un momento in cui Microsoft ha messo in discussione la divisione Xbox: in tale occasione Phil Spencer ha detto ai vertici della compagnia di puntare tutto sul gaming o lasciar perdere.



La rivelazione arriva da un'intervista che Spencer ha rilasciato a GameSpot, in cui si parla anche delle prime fasi dopo il suo insediamento a capo di Xbox. Un momento tutt'altro che semplice, a quanto pare.



A pochi mesi dalla sua promozione, Phil Spencer ha infatti ricevuto una chiamata dal CEO Satya Nadella che diceva, senza troppi giri di parole, di non sapere il motivo per cui l'azienda si muovesse ancora nel campo dei videogame.



Dopo un attento esame, Spencer ha quindi richiamato Nadella dicendogli: "Se dobbiamo rimanere nell'ambito del gaming, allora puntiamo tutto. L'ultima cosa che voglio è dirigere una divisione su cui l'azienda nutre dei dubbi, su cui non vuole scommettere."



Poco prima dell'E3 2014, Microsoft ha chiesto un feedback ai propri utenti, raccogliendo qualcosa come 170.000 giudizi sui servizi e i prodotti dell'azienda. Informazioni preziose da cui partire per rilanciare Xbox.