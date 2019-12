Ubisoft ha cancellato un gioco non ancora annunciato dopo tre anni di sviluppo

Ubisoft ha cancellato un gioco non ancora annunciato dopo tre anni di lavorazione: la notizia arriva da alcuni messaggi pubblicati su Twitter da uno degli sviluppatori.



Stando a questa persona, fortunatamente la cancellazione del gioco non ha implicato alcun licenziamento presso Ubisoft Montreal, e le persone impegnate su tale fronte sono state spostate su altri progetti: lo studio ne ha oltre quindici attualmente in cantiere.



Ma di che tipo di gioco si trattava? Stando a quanto riferito da Jason Schreier di Kotaku, Ubisoft Montreal lavorava a uno sparatutto in stile Destiny, una nuova proprietà intellettuale che tuttavia non convinceva i vertici dell'azienda francese, a quanto pare.



La cancellazione del progetto è probabilmente legata alle nuove politiche di Ubisoft messe in piedi dopo i deludenti risultati di Ghost Recon Breakpoint.