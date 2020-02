Desperados 3, periodo d'uscita e gameplay in un nuovo trailer

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Mimimi hanno annunciato il periodo di uscita dello strategico western Desperaods 3: estate 2020. Contestualmente è stato pubblicato un trailer che mostra del nuovo gameplay di gioco, dedicato in particolare a Doc McCoy.



Doc McCoy era uno dei protagonisti del primo Desperados, quello del 2001, per chi lo ricorda. Essendo Desperados 3 un prequel, la sua presenza è perfettamente logica. Il suo ruolo è quello di medico. Durante l'azione potrà curare quindi i feriti e rimettere in piedi i casi più gravi. Comunque sia avrà anche delle opzioni offensive, come una trappola accecante costruibile con la sua borsa, una siringa di veleno per uccidere silenziosamente gli avversari e un fucile di precisione per eliminare i bersagli distanti. Doc McCoy sarà una parte vitale della squadra guidata dai giocatori, che dovranno alternare i diversi personaggi disponibili per superare le diverse missioni.



Desperados III è un moderno gioco tattico in tempo reale ambientato in uno spietato e selvaggio West.



Trasforma una banda sgangherata in un efficiente gruppo di improbabili eroi ed eroine.

All'inizio le diverse personalità si scontrano tra loro, ma alla fine uniscono le forze per sfruttare le rispettive abilità e affrontare un nemico che sembra molto più forte.

Braccati da spietati banditi e corrotti uomini di legge, i Desperados devono sfidare la sorte a ogni missione.



In un epico viaggio attraverso il Messico e gli Stati Uniti del 1870, la squadra affronterà pericoli estremi e bande molto più numerose di loro.

Nel corso della missione che li porterà ad affrontare la loro nemesi e a sventare i piani di un magnate senza scrupoli, i cinque personaggi utilizzeranno una serie di abilità per infiltrarsi, spiare, sabotare, eludere, rubare, rapire, deviare, assassinare, far esplodere... e come estrema risorsa: abbattere.



Combina i tuoi specialisti per superare complesse sfide in molti modi diversi.

Pianifica accuratamente le tue mosse ed eseguile alla perfezione in tempo reale per superare i nemici senza farti scoprire.