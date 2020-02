GTA 4 torna su Steam senza Games for Windows Live, senza classifiche e senza multiplayer

Rockstar Games ha annunciato che ripubblicherà GTA 4 su Steam, privo di Games for Windows Live, classifiche e multiplayer. Il gioco assumerà il nome di Grand Theft Auto IV: Complete Edition e rimpiazzerà Grand Theft Auto IV e Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, accorpandoli in un unico pacchetto, in tutti i negozi dove sono disponibili. Non temete, perché i salvataggi delle vecchie versioni saranno perfettamente compatibili con la nuova edizione del gioco. Saranno temporaneamente rese indisponibili le seguenti stazioni radio: RamJam FM, Self-Actualization FM e Vice City FM.



Se ricordate, GTA 4 era stato rimosso da Steam a causa di Games for Windows Live. Chi possiede già GTA 4 non dovrà fare altro che aggiornarlo per avere la nuova versione. Da notare che riceverà le espansioni anche chi non le aveva acquistate in precedenza. Non male, trattandosi di ottimi contenuti single player, tra i migliori prodotti da Rockstar Games prima del ciclone GTA Online.



Grand Theft Auto 4 ha per protagonista Niko Bellic, un migrante europeo giunto a Liberty City spinto dal desiderio di dimenticare il suo passato. Purtroppo le cose andranno molto diversamente da come spera e si troverà presto invischiato in una spietata scalata al potere.