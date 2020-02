Bayonetta 3 procede bene, PlatinumGames annuncerà qualcos'altro la prossima settimana

In un'intervista rilasciata a Famitsu, Hideki Kamya e Atsushi Inaba di PlatinumGames hanno svelato che sul prossimo numero della rivista, disponibile dal 27 febbraio, ci sarà un nuovo annuncio dello studio. Contestualmente si è parlato anche di Bayonetta 3, il cui sviluppo pare procedere bene.



Kamya sa che c'è molta preoccupazione intorno al gioco, di cui fino a oggi non si è visto praticamente nulla, e sa che i fan non vedono l'ora di scoprirlo. Ha anche svelato che nel trailer del 2017 ci sono delle sorprese nascoste, ma non ha detto quali. L'invito è quindi quello di studiare meglio quel trailer mentre si attendono novità.



Anche se dovrebbe essere chiaro, specifichiamo che l'annuncio della prossima settimana non ha niente a che vedere con Bayonetta 3, di cui si occuperà in prima persona Nintendo. Non dovrebbe essere nemmeno niente di relativo ai port di Wonderful 101, di cui si sa praticamente tutto grazie alla campagna Kickstarter. Che sia un nuovo gioco? Probabile, anche perché lo studio giapponese sembra avere diverse cose in ballo.



Da notare che sempre la prossima settimana Kamiya e Inaba saranno al PAX East 2020, dove probabilmente forniranno altri dettagli sulle mosse future di PlatinumGames e sui numerosi giochi in lavorazione.