GTA 4 "dovrebbe essere rimasterizzato", dice un ex-Rockstar Games

Come vi abbiamo segnalato recentemente, sono in circolazione dei rumor riguardo a un possibile port / Remaster di GTA 4 , il capitolo di Grand Theft Auto della generazione Xbox 360 / PS3.

Le parole dell'ex-Rockstar su GTA 4

Partiamo dicendo che Rockstar Games non ha confermato nulla riguardo a una remaster di GTA 4 e che si tratta al momento di speculazioni. Anche l'ex-Rockstar in questione - Obbe Vermeij, che ha lavorato come technical director presso la compagnia dal 1995 al 2009 - non ha informazioni dirette.

Afferma però che il gioco "dovrebbe essere rimasterizzato". Aggiunge: "È un gioco grandioso e di recente ci sono state diverse rimasterizzazioni di successo", forse riferendosi al popolarissimo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

"Mi piacerebbe vederlo aggiornato", ha continuato Vermeij in un altro post sui social media. "Niko è ancora il miglior protagonista di qualsiasi titolo di GTA, penso".

Niko Bellic

Per quanto riguarda i dettagli tecnici di questa potenziale rimasterizzazione, Vermeij ha suggerito che Rockstar potrebbe portare GTA 4 all'ultima versione del motore Rage, che utilizza per costruire i suoi giochi.

Ovviamente anche queste sono speculazioni. Parlando sempre di rumor, si è discusso del fatto che GTA 6 sarebbe "significativamente peggiore" senza rimando: il team stava tagliando pezzi di gioco.