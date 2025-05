iOS 18.5 è disponibile, arrivano novità anche per iPhone 13

Ma non è tutto: l'update include anche un nuovo sfondo a tema Pride, notifiche Screen Time per i genitori e miglioramenti all'app Mail. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio

Changelog iOS 18.5

L'update iOS 18.5 estende le capacità di comunicazione degli iPhone 13, aprendo le porte alla messaggistica satellitare offerta dai gestori telefonici. Questa novità permette, in particolare agli utenti T-Mobile possessori di iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, di accedere al servizio basato su tecnologia Starlink. Attualmente in fase di prova gratuita negli Stati Uniti, con la scadenza prevista per luglio, questa funzionalità rappresenta un significativo passo avanti nella connettività in aree con copertura cellulare limitata o assente. È importante sottolineare che l'aggiornamento abilita esclusivamente le funzionalità satellitari fornite dai carrier, distinguendosi dal sistema di emergenza SOS via satellite proprietario di Apple, disponibile a partire dai modelli iPhone 14.



iPhone 13

Oltre all'integrazione della messaggistica satellitare, iOS 18.5 arricchisce l'esperienza utente con l'introduzione di un inedito sfondo "Pride Harmony", celebrando l'inclusività e la diversità. Per quanto riguarda il controllo parentale, la funzione Screen Time si evolve con l'aggiunta di notifiche inviate ai genitori nel momento in cui il passcode di Screen Time viene utilizzato sul dispositivo dei figli. Questa implementazione mira a fornire una maggiore consapevolezza sull'utilizzo dei dispositivi da parte dei minori. Ulteriori affinamenti riguardano l'applicazione Mail, sebbene i dettagli specifici di tali modifiche non siano stati esplicitamente menzionati nelle note di rilascio ufficiali di Apple, come riportato da 9to5Mac.

Di seguito il changelog completo di iOS 18.5 fornito da Apple:

Un nuovo sfondo Pride Harmony

I genitori ora ricevono una notifica quando il codice di Screen Time viene utilizzato sul dispositivo di un figlio

Acquista con iPhone è disponibile quando si acquistano contenuti all'interno dell'app Apple TV su un dispositivo di terze parti

Risolto un problema per cui l'app Apple Vision Pro poteva visualizzare una schermata nera

Alcune funzionalità, specifica Apple, potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni o su tutti i dispositivi Apple.

Voi che cosa ne pensate di questo aggiornamento? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.