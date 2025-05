Apple potrebbe aumentare il prezzo degli iPhone 17: design rinnovato e nuove funzionalità al centro della strategia

Apple starebbe valutando un aumento di prezzo per la gamma iPhone 17, secondo quanto riportato in un recente articolo del Wall Street Journal, citato anche da MacRumors. La decisione non è ancora ufficiale, ma sembra che l'azienda di Cupertino voglia sfruttare l'introduzione di nuove funzionalità e un design aggiornato per giustificare questo possibile rincaro. Tuttavia, una delle cause più rilevanti resta la tariffa del 20% ancora in vigore sui beni importati dalla Cina, introdotta durante l'amministrazione Trump e tuttora applicata, che colpisce direttamente anche i dispositivi mobili come gli iPhone.

Apple, però, eviterebbe accuratamente di menzionare le tariffe nei suoi messaggi promozionali, preferendo focalizzarsi sugli elementi positivi del nuovo modello. Il timore è che una comunicazione troppo trasparente sui motivi economici del rialzo possa avere un effetto boomerang sull'immagine del brand, soprattutto in un contesto globale dove le tensioni commerciali tra USA e Cina sono ben note al pubblico. Per questo, il marketing Apple si prepara a mettere in primo piano l'innovazione e il rinnovamento del design.