Clair Obscur: Expedition 33 sfiora il podio della classifica giapponese, Nintendo Switch è inarrestabile

Famitsu ha pubblicato le classifiche di vendita giapponesi dei giochi in formato fisico e delle console che va dal 21 aprile al 4 maggio 2025. Si tratta della settimana di lancio di Clair Obscur: Expedition 33, che a quanto pare è riuscito a registrare numeri che più discreti.

Il gioco si è posizionato al quarto posto con 9.825 unità vendute. Non sono un quantitativo enorme, ma si tratta comunque di un risultato degno di nota, se consideriamo che solitamente le produzioni estere non hanno chissà quale successo in Giappone, tranne poche eccezioni. Specie se hai un titolo apparentemente impronunciabile per molti giocatori del Sol Levante. Insomma, Sanfall Interactive è riuscita a ritagliarsi uno spazio nella terra natale dei JRPG, il che non è assolutamente un'impresa da poco.

Sul podio, invece, troviamo The Hundred Line: Last Defense Academy, Super Mario Party Jamboree e Minecraft.