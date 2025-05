Con iOS 19 Apple semplifica l’accesso alle reti pubbliche condividendo le credenziali tra dispositivi

Con l'arrivo di iOS 19, Apple introdurrà una funzione apparentemente piccola, ma estremamente utile per chi si connette spesso a reti Wi-Fi pubbliche: la condivisione automatica delle credenziali tra dispositivi Apple. In pratica, se ci si registra a una rete pubblica - come quella di un bar, di una biblioteca o di un aeroporto - con l'iPhone, i dispositivi collegati allo stesso ID Apple, come Mac e iPad, potranno connettersi automaticamente la volta successiva, senza dover ripetere l'intera procedura. La novità è stata riportata da Bloomberg e promette di semplificare una delle esperienze più irritanti per gli utenti in mobilità: dover inserire ogni volta dati, accettare condizioni d'uso e navigare tra portali captive. Ora, grazie a questa condivisione interna all'ecosistema Apple, l'utente potrà finalmente evitare la trafila su ogni singolo dispositivo. È un esempio perfetto di come l'integrazione tra hardware e software possa migliorare la vita digitale quotidiana.

Una soluzione elegante a un fastidio quotidiano La gestione delle reti pubbliche è da tempo uno dei punti deboli dell'esperienza Wi-Fi. I cosiddetti captive portal, ovvero le schermate che appaiono quando ci si collega a una rete aperta, sono progettati per richiedere dati personali, e spesso celano richieste di iscrizione a newsletter o pubblicità sotto i consensi obbligatori. Il tutto si ripete ogni volta che si cambia dispositivo, anche se si tratta di un iPad appoggiato accanto a un iPhone già connesso. iPhone 16e La mossa di Apple riduce proprio questo attrito, permettendo a tutti i device dello stesso utente di riconoscere automaticamente una rete già usata. In pratica, è come se il primo dispositivo facesse da "apripista", registrandosi e salvando i dati d'accesso in modo che gli altri possano utilizzarli senza dover passare dal portale. Questo rappresenta un bel passo avanti verso un'esperienza più fluida e coerente, soprattutto per chi lavora spesso in ambienti pubblici o si sposta di frequente.