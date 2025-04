Pare che molti giapponesi non sappiano pronunciare Clair Obscur: Expedition 33

Pare proprio che Clair Obscur: Expedition 33 , la prima fatica di Sandfall Interactive, stia avendo successo anche in Giappone, dove però alcuni avrebbero problemi a pronunciarlo . C'è addirittura chi non riesce a comprenderlo. Naturalmente alcuni l'hanno presa in modo simpatico e l'hanno trasformato in una specie di meme, mutando il titolo in " Something 33 ".

Problemi di pronuncia

Il problema però non sarebbe tanto la parola Expedition in sé, quanto l'espressione "Clair Obscur", che deriva dal francese e si riferisce alla tecnica pittorica del chiaroscuro, che consiste nell'uso di contrasti tra luce e ombra per creare l'illusione di profondità e volume in un'opera d'arte (detta in modo barbaro).

A quanto pare non è semplicissima da pronunciare per molti giapponesi, che non hanno grande familiarità con il francese, tanto che hanno faticato anche ad accorciargli il nome (pratica a quanto pare molto comune da quelle parti).

Per questo molti si sono concentrati sulla parte del titolo che gli è più facile da maneggiare: il numero. Quindi per molti Clair Obscur: Expedition 33 è noto come 33 o "Something 33", come già accennato e come leggibile nel tweet qui di seguito.

Il rischio, in casi del genere, è che il soprannome si consolidi e vada a sostituire il titolo vero e proprio. Se sarà così lo scopriremo solo con il tempo. Intanto possiamo giocarci su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.