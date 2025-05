Samsung Galaxy S25 Edge contro iPhone 17 Air: ha davvero senso la gara allo smartphone più sottile?

Il settore degli smartphone sta conoscendo ormai da tempo una fase di stagnazione, con l'assenza di innovazioni rivoluzionarie che caratterizzavano la fine degli anni 2000, portando le compagnie produttrici alla necessità di reinventarsi. Una delle principali novità del 2025 all'interno del settore degli smartphone è rappresentata senza ombra di dubbio dal segmento dei modelli ultra-sottili, che andranno conseguentemente ad affiancarsi ai modelli standard e top di gamma già presenti da tempo sul mercato di tutto il mondo, riprendendo il trend dei primi anni 2000 lanciato dal Motorola RAZR. Lo abbiamo visto di recente con Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo modello compatto della compagnia sudcoreana annunciato lo scorso gennaio in occasione dell'evento Galaxy Unpacked, che entrerà in diretta con concorrenza con iPhone 17 Air, il cui lancio ufficiale è invece previsto per quest'autunno. Sorge quindi naturale un interrogativo: ha davvero senso la corsa allo smartphone più sottile, o rappresenta "solo" una furba mossa di marketing? Scopriamolo insieme, partendo da quanto sappiamo delle specifiche tecniche di entrambi.

Samsung Galaxy S25 Edge: il riepilogo delle specifiche tecniche attese Il nuovo modello compatto di casa Samsung offrirà uno spessore di circa 5,84 millimetri, risultando a tutti gli effetti uno degli smartphone più sottili presenti sul mercato. Anche questa volta troveremo al centro di tutto il nuovo chip di Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che giusto qualche mese fa abbiamo visto sul resto della serie Galaxy S25, abbinato a 12 GB di RAM e alimentato da una batteria da circa 3900 mAh di capacità. Samsung Galaxy S25 Edge Il comparto fotocamere sarà composto da un sensore posteriore principale da 200 megapixel, lo stesso che abbiamo visto sul top di gamma della serie, Samsung Galaxy S25 Ultra, abbinato a un sensore ultra wide da 50 megapixel. Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge sarà venduto al pubblico in due configurazioni, rispettivamente da 256 e 512 GB di memoria interna, in base alle preferenze del singolo utente.

iPhone 17 Air: il riepilogo delle specifiche tecniche attese Il nuovo e inedito modello compatto della compagnia di Cupertino dovrebbe, almeno sulla carta, superare il primato temporaneo dello spessore di Samsung Galaxy S25 Edge, arrivando sorprendentemente a 5,5 millimetri. Sul lato anteriore troveremo un display da circa 6,6 pollici di diagonale, con frequenza d'aggiornamento da 120 Hz. iPhone 17 Air Quanto al processore, iPhone 17 Air sarà alimentato dal chip proprietario Apple A19, offrendo così il pieno supporto alle nuove funzionalità di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale della compagnia, che potrebbero essere annunciate in occasione del keynote di settembre. Il comparto fotocamere ospiterà verosimilmente un sensore unico da 48 megapixel, assieme ad un inedito sensore frontale da 24 megapixel. Il modello compatto potrebbe essere alimentato da una nuova batteria ad alta densità, con il fine ultimo di ottimizzarne l'autonomia.

Compatti, ma con alcuni compromessi Come detto sopra, il modello compatto della compagnia sudcoreana presenterà uno spessore di 5,84 millimetri, di gran lunga inferiore ai 7,2 millimetri di Samsung Galaxy S25, offrendo un display AMOLED da circa 6,7 pollici di diagonale, con una frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz. Al suo interno troveremo il chip Snapdragon 8 Elite, lo stesso montato sul resto della serie e protagonista della maggior parte dei top di gamma di questoanno, abbinato a 12 GB di RAM. iPhone 17 Air (immagine puramente rappresentativa) Dall'altro lato, iPhone 17 Air dovrebbe presentare uno spessore ancora più basso della concorrenza, pari indicativamente a 5,5 millimetri, che aumentano a 9,5 millimetri considerando la sporgenza del modulo fotocamere posteriore. Se così fosse, si tratterebbe a tutti gli effetti dell'iPhone più sottile di sempre, superando anche iPhone 6, che ad oggi detiene il primato. Il nuovo modello sottile di Cupertino dovrebbe montare un display da circa 6,6 pollici di diagonale, con il supporto alla tecnologia ProMotion che ne garantirà la frequenza d'aggiornamento massima pari a 120 Hz, e la Dynamic Island in corrispondenza della sua porzione superiore. Tra le novità principali introdotte da iPhone 17 Air ricordiamo la possibile adozione del chip C1, vale a dire il primo modem 5G proprietario realizzato dalla compagnia. Oltre ad un miglioramento della connessione di rete, tale modem consentirà di aumentare l'autonomia del nuovo modello, grazie ad una migliore efficienza energetica. Apple sta testando il modem C2 per i futuri iPhone: maggiore velocità e autonomia in arrivo? Sotto il cofano troveremo probabilmente il chip proprietario A19, quello che dovrebbe arrivare su tutti gli iPhone 17 non Pro, abbinato a 8 GB di RAM, garantendo pieno supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria sbarcata da qualche settimana anche sul territorio italiano grazie all'introduzione di iOS 18.4.

Batteria e spessore ridotto: i compromessi Uno dei principali compromessi a cui andranno incontro i rispettivi modelli risiede nella batteria. Samsung Galaxy S25 Edge monterà infatti una batteria da 3900 mAh di capacità, ovvero 100 mAh in meno rispetto alla controparte rappresentata dal modello standard.

Come detto poco sopra, iPhone 17 Air sarà caratterizzato da uno spessore sorprendentemente ridotto, pari ad appena 5,5 millimetri. Tale spessore non sarà di certo esente da compromessi tecnici, soprattutto per quel che riguarda la batteria. iPhone 17 Air (immagine puramente rappresentativa) Proprio a tal proposito, Apple dovrebbe infatti presentare una soluzione innovativa rappresentata da una batteria ad alta densità: questa nuova tipologia di batterie consente infatti di avere a disposizione una capacità aumentata, a fronte di uno spazio ridotto. Questo è inoltre favorito dall'assenza del sensore ultra-wide della fotocamera posteriore, che permetterà quindi di avere più spazio a disposizione, oltre che l'utilizzo del modem 5G proprietario citato poco sopra.

Prezzo: una nota dolente? Secondo quanto emerso da alcuni leak recenti, il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge sarà lanciato nel mese di maggio a 1362 euro nella sua versione da 256 GB di memoria interna, che aumenteranno a 1488 euro nella variante da 512 GB di memoria interna. Prezzi dunque tutt'altro popolari, che pongono il nuovo modello compatto al di sopra di Samsung Galaxy S25 Plus, con un surplus di oltre 100 euro. Proprio nelle ultime ore, la stessa compagnia ha annunciato un evento di presentazione dedicato a Samsung Galaxy S25 Edge per il prossimo 13 maggio, suggerendo dunque un'uscita sui mercati di tutto il mondo pochi giorni dopo. Samsung Galaxy S25 Edge Secondo le indiscrezioni più recenti, iPhone 17 Air potrebbe essere lanciato a circa 1129€, allineandosi dunque al listino prezzi di iPhone 16 Plus e risultando inferiore rispetto al modello Pro. Non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per iPhone 17 Air, ma stando a quanto accaduto gli anni scorsi, il nuovo modello ultra-compatto potrebbe essere presentato a settembre assieme al resto della nuova serie, con un'uscita sui mercati entro il mese di ottobre. Cambiamenti previsti anche per la lineup Apple dei prossimi anni, con iPhone 18 Air che continuerà sulla falsariga del precedente e un ipotetico iPhone 19 Air in uscita nel 2027 che potrebbe presentare novità significative al display. Chiaramente si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalle rispettive compagnie.

Fotocamere: un sensore unico Lo spessore ultra-sottile in qualche modo si paga, e la fotocamera non è di certo esente da questa regola. Entrambi i nuovi modelli di smartphone presenteranno infatti un modulo fotocamere piuttosto ridotto e scarno rispetto agli altri modelli.

Nel caso di Samsung Galaxy S25 troveremo infatti un sensore principale da 200 megapixel, accompagnato da un sensore secondario da 12 megapixel. In questo caso si tratterà probabilmente di un sensore dalle dimensioni minori rispetto a quanto visto su Samsung Galaxy S25 Ultra. Il comparto fotocamere posteriore di Samsung Galaxy S25 Edge Passiamo a iPhone 17 Air, che presenterà probabilmente un sensore posteriore unico da 48 megapixel, racchiuso all'interno di un nuovo modulo rinnovato nel design rispetto alle generazioni precedenti, accompagnato sul lato anteriore da un sensore da 24 megapixel. Nello specifico, stando alle unità dummy trapelate in rete di recente, il nuovo modulo fotocamere dovrebbe presentare una disposizione orizzontale che richiamerebbe a gran voce quanto visto su Google Pixel fino ad oggi. Google commenta la fotocamera di iPhone 17 Pro "liberamente ispirata" con un video ironico